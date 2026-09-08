ANNULÉ – Théâtre contemporain avec le Maelström théâtre, Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Ferme Dupire Villeneuve d'Ascq · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
ANNULÉ – Théâtre contemporain avec le Maelström théâtre Samedi 19 septembre, 14h00 Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq Nord
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Samedi 19 septembre, le Maelström Théâtre propose 1 à 3 scènes de théâtre contemporain créées spécialement pour l’occasion.
Les scènes seront jouées par les comédien-nes du maelstrÖm, en alternance avec la Cie du Lundi et les Transarciens.
Programme de la Ferme Dupire
Pour les Journées du Patrimoine, le collectif Arts-Scènes investit l’ensemble de la ferme Dupire. Un bâtiment construit au 19ème siècle préservé et valorisé par la Ville Nouvelle !
Murder Party, spectacles, projections, concert, …Retrouvez le programme de la Ferme Dupire pour les JEP ici : https://openagenda.com/fr/ferme-dupire?categories-villeneuvoises[0]=48
Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://openagenda.com/fr/ferme-dupire?categories-villeneuvoises%5B0%5D=48 »}]
Samedi 19 septembre, le Maelström Théâtre propose 1 à 3 scènes de théâtre contemporain créées spécialement pour l’occasion. journées du patrimoine patrimoine
Maelstrom Théâtre
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