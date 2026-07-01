ANNULÉ Un dimanche à Lambesc Place des Etats Généraux Lambesc
dimanche 26 juillet 2026 · Place des Etats Généraux · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
ANNULÉ Un dimanche à Lambesc
Dimanche 26 juillet 2026 de 16h à 18h. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Après une bonne sieste bercée par le chant des cigales qui auront réveillé vos papilles auditives, vous serez prêts à déguster le plaisir de retrouver les airs et les paroles qui vous ont fait rêver.
Lorsque Brigitte et Bernard entonneront ces chansons culte, vous serez tenté de les rejoindre sur scène. La guitare basse de Bernard sera votre guide. Lorsque Jean-Pierre vous enrichira de ses anecdotes, vous comprendrez encore mieux le message des auteurs. .
Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 92 53 42 camille.charles@hotmail.com
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English :
After a nice nap lulled by the song of cicadas, which will have awakened your ears, you’ll be ready to savor the pleasure of rediscovering the melodies and lyrics that once made you dream.
L’événement ANNULÉ Un dimanche à Lambesc Lambesc a été mis à jour le 2026-07-08 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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