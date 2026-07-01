Les plus belles chansons françaises Place des Etats Généraux Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Les plus belles chansons françaises

Dimanche 19 juillet 2026 à partir de 18h.

Annulé ou fermé. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Suite à vos nombreuses demandes, Michael votre chanteur en tournée estivale, revient à Lambesc pour vous interpréter les plus belles chansons françaises, accompagné de David et Julian.

Dans notre salle où il aime se produire, vous pourrez entendre les reprises des plus belles chansons de Jean Ferrat, Claude Nougaro, Charles Aznavour, Jacques Brel, Edith Piaf, Julio Iglesias, Julien Clair, Marc Lavoine, Charles Trenet, Henri Salvador, Pascal Obispo, Sacha Distel, Eddy Mitchell. .

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 92 53 42 camille.charles@hotmail.com

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English :

In response to your many requests, Michael, your singer on his summer tour, is returning to Lambesc to perform the most beautiful French songs for you, accompanied by David and Julian.

L’événement Les plus belles chansons françaises Lambesc a été mis à jour le 2026-07-08 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc