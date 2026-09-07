[ANNULÉ] Visite libre de la chapelle de la Miséricorde, Chapelle de la Miséricorde, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de la Miséricorde · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
[ANNULÉ] Visite libre de la chapelle de la Miséricorde 19 et 20 septembre Chapelle de la Miséricorde Nord
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, découvrez cette chapelle d’Ascq nouvellement restaurée !
A l’angle de la rue Gaston Baratte et de la rue Jean Baptiste Lebas à Ascq, découvrez l’une des nombreuses chapelles qui émaillent les rues de ce quartier historique.
Horaires
Accessible en visite libre de 10h à 12h les deux jours.
Chapelle de la Miséricorde Rue Gaston Baratte 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, découvrez cette chapelle d’Ascq nouvellement restaurée ! visite patrimoine
Ville de Villeneuve d’Ascq
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