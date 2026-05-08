Anthony McCall / Skylight IRCAM Paris

Installation.

Dans le cadre du Festival ManiFeste, le Centre Pompidou – Musée national d’art moderne invite Anthony McCall à investir l’Espace de projection de l’Ircam pour présenter « Skylight » (2022), une installation de lumière solide réalisée en collaboration avec le compositeur et musicien David Grubbs.

Figure majeure de l’art contemporain, Anthony McCall développe depuis le début des années 1970 une œuvre radicale et profondément novatrice, située à la croisée du cinéma, de la sculpture et de l’installation. Il créé depuis les années 2000 des dispositifs numériques de grande ampleur.

Prolongeant la recherche sur les propriétés volumétriques du médium lumineux qui caractérise l’ensemble de l’œuvre de McCall, « Skylight » y intègre une dimension sonore. Lumière et son partagent des propriétés physiques communes : ils se propagent dans l’espace et le temps, en définissent les contours, en révèlent l’architecture. Le paysage sonore élaboré par David Grubbs en étroite collaboration avec l’artiste — dont la dramaturgie s’inspire de la forme d’un orage — prolonge et amplifie ces qualités spatiales, offrant une expérience simultanément visuelle, acoustique et corporelle.

En partenariat avec Dans le cadre du Festival ManiFeste-2026 de l’Ircam et de la Constellation du Centre Pompidou.

Avec le soutien de Fonds AXA pour le progrès humain, grand mécène de l’Ircam, et de la Fondation pour la musique Ernst von Siemens.

Commissariat de Jonathan Pouthier, Musée national d’art moderne – Centre Pompidou.

Skylight (2022), installation de lumière solide d’Anthony McCall et David Grubbs.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 20h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

IRCAM 1 place Igor-Stravinsky 75004 Paris

Métro -> 11 : Rambuteau (Paris) (186m)

Bus -> 293875 : Rambuteau (Paris) (186m)

Vélib -> Cloître Saint-Merri – Renard (50.21m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.anthonymccall.com +33155807530 mmp@paris.fr



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