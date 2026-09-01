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Antigone Théâtre des Mathurins Paris

mercredi 23 septembre 2026 · Théâtre des Mathurins · Paris

Antigone Théâtre des Mathurins Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Lieu
Théâtre des Mathurins
Adresse
36, rue des Mathurins
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">De 20 à 42 euros.</p>

Une Antigone audacieuse, irrévérencieuse, déterminée qui se confronte aux limites intellectuelles du pouvoir de Créon et de son système patriarcal obsolète.

L’Antigone à la manière de Bescond nous donne envie de danser, de nous indigner, de nous lever et de nous battre pour nos Droits.

Équipe artistique

Texte Jean Anouilh
Mise en scène Andréa Bescond
Avec Déborah Moreau

La version 2026 d’Antigone interprétée par Déborah Moreau et mis en scène par Andréa Bescond (Les Chatouilles) revisite le texte de Jean Anouilh en seule en scène d’une manière organique et contemporaine : en humour, en musique, en colère, en énergie.
Du mercredi 23 septembre 2026 au mercredi 25 novembre 2026 :
mercredi
de 19h00 à 20h25
payant

De 20 à 42 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T22:00:00+02:00
fin : 2026-11-25T21:25:00+01:00
Date(s) : 2026-09-23T19:00:00+02:00_2026-09-23T20:25:00+02:00;2026-09-30T19:00:00+02:00_2026-09-30T20:25:00+02:00;2026-10-07T19:00:00+02:00_2026-10-07T20:25:00+02:00;2026-10-14T19:00:00+02:00_2026-10-14T20:25:00+02:00;2026-10-21T19:00:00+02:00_2026-10-21T20:25:00+02:00;2026-10-28T19:00:00+02:00_2026-10-28T20:25:00+02:00;2026-11-04T19:00:00+02:00_2026-11-04T20:25:00+02:00;2026-11-11T19:00:00+02:00_2026-11-11T20:25:00+02:00;2026-11-18T19:00:00+02:00_2026-11-18T20:25:00+02:00;2026-11-25T19:00:00+02:00_2026-11-25T20:25:00+02:00

Théâtre des Mathurins 36, rue des Mathurins  75008 Paris


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