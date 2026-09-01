Antigone Théâtre des Mathurins Paris

Informations pratiques

Une Antigone audacieuse, irrévérencieuse, déterminée qui se confronte aux limites intellectuelles du pouvoir de Créon et de son système patriarcal obsolète.

L’Antigone à la manière de Bescond nous donne envie de danser, de nous indigner, de nous lever et de nous battre pour nos Droits.

Équipe artistique

Texte Jean Anouilh

Mise en scène Andréa Bescond

Avec Déborah Moreau

La version 2026 d’Antigone interprétée par Déborah Moreau et mis en scène par Andréa Bescond (Les Chatouilles) revisite le texte de Jean Anouilh en seule en scène d’une manière organique et contemporaine : en humour, en musique, en colère, en énergie.

Du mercredi 23 septembre 2026 au mercredi 25 novembre 2026 :

mercredi

de 19h00 à 20h25

payant

De 20 à 42 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-11-25T21:25:00+01:00

Date(s) : 2026-09-23T19:00:00+02:00_2026-09-23T20:25:00+02:00;2026-09-30T19:00:00+02:00_2026-09-30T20:25:00+02:00;2026-10-07T19:00:00+02:00_2026-10-07T20:25:00+02:00;2026-10-14T19:00:00+02:00_2026-10-14T20:25:00+02:00;2026-10-21T19:00:00+02:00_2026-10-21T20:25:00+02:00;2026-10-28T19:00:00+02:00_2026-10-28T20:25:00+02:00;2026-11-04T19:00:00+02:00_2026-11-04T20:25:00+02:00;2026-11-11T19:00:00+02:00_2026-11-11T20:25:00+02:00;2026-11-18T19:00:00+02:00_2026-11-18T20:25:00+02:00;2026-11-25T19:00:00+02:00_2026-11-25T20:25:00+02:00

Théâtre des Mathurins 36, rue des Mathurins 75008 Paris



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