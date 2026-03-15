Antonio Lizana Quintet New Morning Paris

Sur scène avec son nouvel album « Vishuddha », le natif de Cadix nous transporte des racines du flamenco au jazz le plus inventif, avec, culture andalouse oblige, un soupçon de sonorités mauresques et une pincée de culture gitane. Palmas, jaleos, chants gaditans puissants, jazz et improvisations racées font de chaque concert d’Antonio Lizana un voyage inoubliable.

Antonio Lizana est l’un des représentants les plus célèbres du nouveau flamenco jazz. Il pratique avec un rare brio le saxophone alto et le chant flamenco.

Le natif de Cadix ayant grandi à San Fernando incarne la nouvelle génération du flamenco, hybride, noble et enfiévré : il réinvente la tradition en mêlant jazz, chant incarné et rythmes ibériques.

Entouré du génial « El Mawi de Cádiz », à la danse et au chant, et d’un trio de musiciens de haut-vol, Lizana parvient à concilier les rythmes complexes du flamenco et les harmonies raffinées de ses compositions jazz. À la croisée de ces deux mondes, la voix s’envole sur des thèmes chers à la tradition, le sax galope sur du velours et la fusion se fait dans un accord parfait.

Navigant entre New York et son Andalousie natale, Antonio Lizana est devenu en quelques années l’un des représentants les plus célèbres du jazz flamenco. Saxophoniste, chanteur et auteur-compositeur, il réinvente la tradition en mêlant jazz de haut vol, chant incarné et rythmes ibériques. Le voici sur scène avec son nouvel album « Vishuddha ».

Avec lui, le saxophone a définitivement acquis droit de cité dans l’instrumentarium flamenco. Antonio Lizana concilie dans ses compositions simplicité apparente et sophistication mélodique, inventant ici la fusion harmonieuse entre chanson, jazz, et flamenco, accompagné d’un trio composé de la fine fleur des jazzmen madrilènes + 1 danseur. Ces dernières années, Antonio Lizana a donné plus de trois cents concerts dans pas moins de trente pays. Impressionnant passeport. Sa formation a été accueillie par les plus prestigieux festivals de flamenco de New York, Londres, San Francisco, Barcelone, ou encore à la Scène Nationale de La Rochelle, l’Astrada de Marciac, les Festival de jazz de Madrid, Shangai, Casablanca… Depuis le début de son projet, en 2012, quatre albums ont été édités et l’artiste s’est produit sur scène aux côtés de figures internationales prestigieuses telles que Snarky Puppy, Marcus Miller, Chano Domínguez ou Shai Maestro. Ses collaborations avec Arturo O’Farrill et Alejandro Sanz lui ont valu deux Latin Grammy Awards (Las Vegas, USA).

Antonio Lizana est l’un des représentants les plus célèbres du nouveau flamenco jazz. Il pratique avec un rare brio le saxophone alto et le chant flamenco.

Le jeudi 21 mai 2026

de 19h30 à 22h30

payant

28,60 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-22T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T19:30:00+02:00_2026-05-21T22:30:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



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