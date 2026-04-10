Antran et bords de Vienne balade vélo-sandwich Centre technique municipal Châtellerault
Antran et bords de Vienne balade vélo-sandwich Centre technique municipal Châtellerault mardi 12 mai 2026.
Châtellerault
Antran et bords de Vienne balade vélo-sandwich
Centre technique municipal 208 rue d’Antran Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 12:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
De 12h10 à 13h30
– Centre technique municipal 208 rue d’Antran à Châtellerault
Le service mobilités de Grand Châtellerault vous propose une pause déjeuner au fil de l’eau. C’est l’occasion de tester la nouvelle piste cyclable entre Châtellerault et Antran lors d’un moment gourmand et sportif.
Inscription obligatoire
05 49 23 64 99 ou [maiavelo@grand-chatellerault.fr](mailto:maiavelo@grand-chatellerault.fr)
Pensez à votre sandwich et si vous n’avez pas de vélo, nous vous en prêtons un (sur réservation) ! .
Centre technique municipal 208 rue d’Antran Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 99 maiavelo@grand-chatellerault.fr
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English : Antran et bords de Vienne balade vélo-sandwich
L’événement Antran et bords de Vienne balade vélo-sandwich Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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