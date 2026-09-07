Aperçu de la Maison des Compagnons, exposition peintures et sculptures, Maison des compagnons, Fontainebleau

Informations pratiques

Aperçu de la Maison des Compagnons, exposition peintures et sculptures 19 et 20 septembre Maison des compagnons Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition : DOMINIQUE DAMARZIT

Cette exposition de peinture est majoritairement inspirée des œuvres de Bosch et de la renaissance flamande et on y découvre un monde en marge, peuplé de petits animaux, de monstres et d’humains, tous surpris en flagrant délit de larcin, de ridicule ou de briganderie. Ce sont des fripons, mais animés d’un certain courage, tous désireux de vivre, quoiqu’il arrive, même s’il faut enfreindre les règles.

x

Aperçu sur la Maison des Compagnons et son histoire

Maison des compagnons 26 rue de la Cloche 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 74 80 71 http://www.comitededefense-fontainebleau.org Maison de ville, trois corps de bâtiments sur rue et cour, typique des XVIIème et XVIIIème siècles. Ancienne maison de Compagnons et d’artisans menuisiers sur un siècle. Restauration menée sur plus de 40 ans dans le respect du patrimoine par l’Association Action et Sauvegarde de Fontainebleau (précédemment Comité de Défense, d’Action et de Sauvegarde de Fontainebleau). SNCF gare de Fontainebleau-Avon Centre ville, parking du Marché à 100m

Exposition « Dominique Damarzit »

© asf Damarzit