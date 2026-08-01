APER’EAU QUIZ DE L’ÉTÉ Le Boulou
mercredi 12 août 2026 · Le Boulou
Informations pratiques
Le Boulou
APER’EAU QUIZ DE L’ÉTÉ
4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 11:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Aper’Eau Quiz Le jeu rafraîchissant de l’été ! ☀️
Cet été, testez vos connaissances en vous amusant avec l’Aper’Eau Quiz, un jeu convivial proposé par la Maison de l’Eau et de la Méditerranée au Boulou !
.
4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 50 10 contact@mem-leboulou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? Aper?Eau Quiz ? The refreshing game of the %E9t%E9! ???
This summer, test your knowledge while having fun with the Aper’Eau Quiz, a fun game brought to you by the Maison de l’Eau et de la Méditerranée in Le Boulou!
L’événement APER’EAU QUIZ DE L’ÉTÉ Le Boulou a été mis à jour le 2026-07-29 par VALLESPIR TOURISME
À voir aussi à Le Boulou (Pyrénées-Orientales)
- COURSE D’EAU’RIENTATION Le Boulou 4 août 2026
- VOILIERS D’ARTHUR BOGAERT Le Boulou 5 août 2026
- LA COULEUR PREND VIE ANJA PULY Le Boulou 5 août 2026
- MÉMOIRE D’ÉPOQUE DIDIER DANISKA Le Boulou 5 août 2026
- ATELIER DESSIN NATURALISTE AVEC L’ARTISTE ANNE ZAMO Le Boulou 7 août 2026