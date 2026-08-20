Apér’eau sur les Bateaux promenades du Vieux-Douai, Embarcadère du palais de justice, Douai
samedi 19 septembre 2026 · Embarcadère du palais de justice · Douai
Informations pratiques
Apér’eau sur les Bateaux promenades du Vieux-Douai 19 et 20 septembre Embarcadère du palais de justice Nord
Limité à 8 personnes, 12 euros par personne (9 euros en tarif réduit (6 à 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, carte d’invalidité) et gratuit pour les moins de 5 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Le soleil baisse à l’horizon, le ballet de la circulation s’apaise et le calme revient sur les bords de Scarpe. On pourrait même dire que la rivière n’est rien qu’à vous pendant une parenthèse suspendue et gourmande !
Des chefs, restaurateurs et traiteurs du Douaisis se jettent à l’eau et mettent les bouchées doubles pour vous offrir une expérience exclusive à bord des Bateaux Promenades du Vieux-Douai.
Profitez d’une bouchée de leur confection et d’une boisson lors d’une balade en barque électrique dans la douceur d’une fin de journée. N’est-ce pas la meilleure façon de commencer une soirée estivale ?
Embarcadère du palais de justice place Charles de Pollinchove Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0327882679 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.douaisis-agglo.com/apereau-sur-les-bateaux-promenades-du-vieux-douai.html »}]
Le soleil baisse à l’horizon, le ballet de la circulation s’apaise et le calme revient sur les bords de Scarpe. On pourrait même dire que la rivière n’est rien qu’à vous pendant une parenthèse !
©DAT
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