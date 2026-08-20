Circuit sur les pas des Mariniers, Quai de Boisset, Douai

Informations pratiques

Circuit sur les pas des Mariniers 19 et 20 septembre Quai de Boisset Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Ce parcours de 13 arrêts, à faire à pied ou à vélo, vous permet d’en apprendre plus sur les mariniers de Douai-Dorignies, leur métier et ses traditions !

Vous pouvez visualiser ou télécharger la brochure sur https://www.douaisis-agglo-tourisme.com/preparer-sa-venue/aspects-pratiques/nos-brochures/

Quai de Boisset Quai de Boisset Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.douaisis-agglo-tourisme.com/preparer-sa-venue/aspects-pratiques/nos-brochures/ »}]

Ce parcours de 13 arrêts, à faire à pied ou à

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