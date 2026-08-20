Circuit sur les pas des Mariniers, Quai de Boisset, Douai
samedi 19 septembre 2026 · Quai de Boisset · Douai
Informations pratiques
Circuit sur les pas des Mariniers 19 et 20 septembre Quai de Boisset Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Ce parcours de 13 arrêts, à faire à pied ou à vélo, vous permet d’en apprendre plus sur les mariniers de Douai-Dorignies, leur métier et ses traditions !
Vous pouvez visualiser ou télécharger la brochure sur https://www.douaisis-agglo-tourisme.com/preparer-sa-venue/aspects-pratiques/nos-brochures/
Quai de Boisset Quai de Boisset Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.douaisis-agglo-tourisme.com/preparer-sa-venue/aspects-pratiques/nos-brochures/ »}]
Ce parcours de 13 arrêts, à faire à pied ou à
©DAT
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