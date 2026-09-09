Visite guidée des anciennes écoles normales d’institutrices, INSPE Douai, Douai

Informations pratiques

Visite guidée des anciennes écoles normales d’institutrices Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 INSPE Douai Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Accueil par les formateurs, les étudiantes et les étudiants, l’amicale des anciennes institutrices et anciennes élèves de l’École normale.

Visite guidée du site, lieu de mémoire de l’engagement enseignant par Jean-François Grevet, maître de conférences en histoire contemporaine et les étudiantes et étudiants. Présentation des deux expositions réalisées autour des deux thèmes des JEP par les étudiantes et étudiants du MASTER MEEF Professorat des écoles.

« De porte en porte. Regards photographiques sur la beauté révélée du patrimoine de proximité douaisien » « Patrimoines photographiques scolaires », les expositions permettront de découvrir les facettes du patrimoine architectural douaisien et de comprendre les usages de la photographie à l’école et la formation aux Arts et au patrimoine architectural à l’école depuis le temps des Écoles normales jusqu’à la formation actuelle.

INSPE Douai 161 rue d’Esquerchin 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327935100 Le site correspond aux anciennes écoles normales d’institutrices et d’instituteurs, implantés à Douai en 1834 et constitue un lieu de mémoire de l’engagement enseignant pendant les deux guerres mondiales. Les bâtiments construits à partir de 1881, ont conservé partiellement leur fonction initiale et dans le cadre de l’INSPE-académie de Lille-Université de Lille assurer la formation des professeurs des écoles dans le cadre des masters professionnels. parking public à proximité. Accès PMR.

Accueil par les formateurs, les étudiantes et les étudiants, l’amicale des anciennes institutrices et anciennes élèves de l’École normale

© Jean-François Grevet