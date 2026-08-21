Visite de l’église Sainte-Thérèse, 101 rue de Cuincy, Douai
samedi 19 septembre 2026 · 101 rue de Cuincy · Douai
Informations pratiques
Visite de l’église Sainte-Thérèse 19 et 20 septembre 101 rue de Cuincy Nord
Visite guidée sur réservation le samedi 19 à 14h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La visite présente l’église Sainte-Thérèse sublimée par les vitraux de l’artiste Judith Debruyn posés dans la nef de l’église avec le soutien de la Fondation du patrimoine.
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La visite présente l’église Sainte-Thérèse sublimée par les vitraux de l’artiste Judith Debruyn posés dans la nef de l’église avec le soutien de la Fondation du patrimoine.
©DAT
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