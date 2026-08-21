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Visite de l’église Sainte-Thérèse, 101 rue de Cuincy, Douai

samedi 19 septembre 2026 · 101 rue de Cuincy · Douai

Visite de l’église Sainte-Thérèse, 101 rue de Cuincy, Douai

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
101 rue de Cuincy
Adresse
101 rue de Cuincy 59500 Douai
Ville
59500 Douai
Département
Nord
Tarif
Visite guidée sur réservation le samedi 19 à 14h00

Visite de l’église Sainte-Thérèse 19 et 20 septembre 101 rue de Cuincy Nord

Visite guidée sur réservation le samedi 19 à 14h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La visite présente l’église Sainte-Thérèse sublimée par les vitraux de l’artiste Judith Debruyn posés dans la nef de l’église avec le soutien de la Fondation du patrimoine.

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La visite présente l’église Sainte-Thérèse sublimée par les vitraux de l’artiste Judith Debruyn posés dans la nef de l’église avec le soutien de la Fondation du patrimoine.

©DAT

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