Atelier et démonstration de taille de pierre au pied du chantier de restauration des façades du Palais de Justice de Douai, Embarcadère du palais de justice, Douai

Informations pratiques

Atelier et démonstration de taille de pierre au pied du chantier de restauration des façades du Palais de Justice de Douai Samedi 19 septembre, 09h00 Embarcadère du palais de justice Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Nous sommes fiers de participer à la restauration des façades du Palais de Justice de Douai, un joyau architectural du vieux Douai.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Léon Noël LILLE a le plaisir de mettre à l’honneur ce lieu emblématique. Les visiteurs pourront découvrir nos savoir-faire en taille de pierre, s’initier aux gestes du métier et échanger avec nos équipes passionnées.

Une expérience unique pour petits et grands, et une immersion au cœur d’un savoir-faire ancestral.

Embarcadère du palais de justice place Charles de Pollinchove Douai 59500 Nord Hauts-de-France

Nous sommes fiers de participer à la restauration des façades du Palais de Justice de Douai, un joyau architectural du vieux Douai.

©Léon Noël