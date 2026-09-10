Journées du patrimoine 2026, Hôtel de ville de Douai, Douai
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Douai · Douai
Informations pratiques
Journées du patrimoine 2026 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Douai Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Les journées du patrimoine se dérouleront les 19 et 20 septembre. Découvrez une sélection des visites et animations à ne pas manquer sur douai.fr. Tout est gratuit, profitez-en !
Hôtel de ville de Douai 83 rue de la mairie, Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France
Les journées du patrimoine se dérouleront les 19 et 20 septembre. Découvrez une sélection des visites et animations à ne pas manquer sur douai.fr. Tout est gratuit, profitez-en !
© Mairie de Douai
À voir aussi à Douai (Nord)
- Atelier et extrait du spectacle Cross, bibliothèque Coeur de Bellain, Douai 16 septembre 2026
- Circuit sur les pas des Mariniers, Quai de Boisset, Douai 19 septembre 2026
- Visite de l’église Sainte-Thérèse, 101 rue de Cuincy, Douai 19 septembre 2026
- Visite du Beffroi et du Carillon de Douai, Beffroi, Douai 19 septembre 2026
- Atelier et démonstration de taille de pierre au pied du chantier de restauration des façades du Palais de Justice de Douai, Embarcadère du palais de justice, Douai 19 septembre 2026