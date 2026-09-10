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Journées du patrimoine 2026, Hôtel de ville de Douai, Douai

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Douai · Douai

Journées du patrimoine 2026, Hôtel de ville de Douai, Douai

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville de Douai
Adresse
83 rue de la mairie, Douai
Ville
59500 Douai
Département
Nord

Journées du patrimoine 2026 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les journées du patrimoine se dérouleront les 19 et 20 septembre. Découvrez une sélection des visites et animations à ne pas manquer sur douai.fr. Tout est gratuit, profitez-en !

Hôtel de ville de Douai 83 rue de la mairie, Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France
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© Mairie de Douai

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