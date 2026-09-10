Journées du patrimoine 2026, Hôtel de ville de Douai, Douai

Informations pratiques

Journées du patrimoine 2026 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les journées du patrimoine se dérouleront les 19 et 20 septembre. Découvrez une sélection des visites et animations à ne pas manquer sur douai.fr. Tout est gratuit, profitez-en !

Hôtel de ville de Douai 83 rue de la mairie, Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France

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© Mairie de Douai