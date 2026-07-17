Apéritif du patrimoine à la Maison Bache-Gabrielsen, Maison Bache-Gabrielsen, Cognac

Informations pratiques

Apéritif du patrimoine à la Maison Bache-Gabrielsen Vendredi 18 septembre, 18h00 Maison Bache-Gabrielsen Charente

Limité à 30 personnes, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, notre Maison de Cognac vous accueille pour un moment de découverte et de convivialité.

Profitez d’une dégustation de trois verres, chacun accompagné d’une bouchée spécialement accordée. Une expérience gourmande qui met à l’honneur les saveurs du terroir et le savoir-faire de la Maison.

Maison Bache-Gabrielsen 5 rue Louis Dominique, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 32 07 45 https://bache-gabrielsen.com/visites/ https://www.facebook.com/bachegabrielsencognac;https://www.instagram.com/bachegabrielsencognac/ [{« type »: « phone », « value »: « 0545320745 »}, {« type »: « email », « value »: « visites-accueil@bache-gabrielsen.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@bache-gabrielsen.com »}] Maison de cognac historique et familiale, en activité depuis 1905. La 4ème génération de la famille Bache-Gabrielsen vous ouvre les portes de la Maison familiale et vous accueille pour une découverte du cognac.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, nous vous accueillons au sein de notre Maison de Cognac pour un moment de découverte et de convivialité.

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