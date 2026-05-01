Parties d’Archery tag Base Plein Air Cognac
Parties d’Archery tag Base Plein Air Cognac dimanche 9 août 2026.
Cognac
Parties d’Archery tag
Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Amusez-vous avec des flèches en mousse autour de structures gonflables comme un laser game !
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Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 46 24
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English :
Play with foam arrows around inflatable structures like a laser game!
L’événement Parties d’Archery tag Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac
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