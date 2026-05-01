Parties d’Archery tag Base Plein Air Cognac

Cognac

Parties d’Archery tag

Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Amusez-vous avec des flèches en mousse autour de structures gonflables comme un laser game !

.

Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 46 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Play with foam arrows around inflatable structures like a laser game!

L’événement Parties d’Archery tag Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac