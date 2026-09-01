Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Apéritif du patrimoine

Distillerie du Vercors Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Enfant gratuit.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:30:00

fin : 2026-09-18 12:30:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la Distillerie du Vercors ouvre ses portes pour un moment unique l’Apéritif du Patrimoine .

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Distillerie du Vercors Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 28 42 01 85 info@distillerie-vercors.com

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days 2026, the Distillerie du Vercors is opening its doors for a unique event, “L’Apéritif du Patrimoine.”

L’événement Apéritif du patrimoine Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme