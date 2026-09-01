Apéritif du patrimoine Saint-Jean-en-Royans
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Apéritif du patrimoine
Distillerie du Vercors Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Enfant gratuit.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:30:00
fin : 2026-09-18 12:30:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la Distillerie du Vercors ouvre ses portes pour un moment unique l’Apéritif du Patrimoine .
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Distillerie du Vercors Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 28 42 01 85 info@distillerie-vercors.com
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English :
%C0 To celebrate European Heritage Days 2026, the Distillerie du Vercors is opening its doors for a unique event, “L’Apéritif du Patrimoine.”
L’événement Apéritif du patrimoine Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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