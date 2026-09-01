Soirée pyjama à la médiathèque Rue pasteur Saint-Jean-en-Royans
vendredi 11 septembre 2026 · Rue pasteur · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Soirée pyjama à la médiathèque
Rue pasteur Médiathèque Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Chut…c’est un secret ! Ce soir les grimoires s’ouvrent pour une soirée pyjama hors du temps.
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Rue pasteur Médiathèque Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 34 36 mediatheque.stjean@cc-royans-vercors.org
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English :
Shh… it’s a secret! Tonight, the spellbooks open for a timeless sleepover.
L’événement Soirée pyjama à la médiathèque Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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