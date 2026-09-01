Soirée pyjama à la médiathèque Rue pasteur Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Soirée pyjama à la médiathèque

Rue pasteur Médiathèque Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Chut…c’est un secret ! Ce soir les grimoires s’ouvrent pour une soirée pyjama hors du temps.

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Rue pasteur Médiathèque Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 34 36 mediatheque.stjean@cc-royans-vercors.org

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English :

Shh… it’s a secret! Tonight, the spellbooks open for a timeless sleepover.

L’événement Soirée pyjama à la médiathèque Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme