Exposition photographique « Des hommes et des Sheds », L »artsolite, Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Exposition photographique « Des hommes et des Sheds » 19 et 20 septembre L »artsolite Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 2023, L’artsolite ouvrait en proposant l’exposition photographique de Fabian da Costa « Des hommes et des sheds » : une série de photographies prises pendant le chantier de réhabilitation de cet ancien site industriel et qui témoigne du savoir-faire des artisans mobilisés pendant 3 ans, en s’inscrivant dans le courant de la photographie humaniste.

A l’occasion des Journées du patrimoine 2026, nous représentons une sélection des photos de 2023, ainsi que le film documentaire qui les accompagne. Une avanture humaine à redécouvrir !

En annexe : des ateliers accessibles aux plus jeunes sont proposés (atelier « principes du métier à tisser » dès 5 ans et atelier « construis ton usine en pop-up! » dès 8 ans, accompagnés par un adulte).

L »artsolite 105 impasse des tisserands 26190 Saint Jean en Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0458479475 http://lartsolite.com/ https://www.facebook.com/lartsolite L”artsolite c’est plusieurs lieux en un, un restaurant, un bar qui offre du snacking salé et sucré, 3 espaces d’exposition complémentaires pour des propositions culturelles tournantes, une boutique art et décoration, des salles à louer pour vos séminaires, des ateliers créatifs pour les enfants, et des résidences d’artistes. Situé à Saint-Jean-en-Royans au coeur du Vercors, la Drôme vous accueille dans son écrin de verdure…. Combien de temps faut-il pour venir ? Romans-sur-Isère : 30 km – 40 minutes Valence : 50 km – 45 minutes Grenoble : 75 km – 55 minutes Montélimar : 90 km – 1h10 Lyon : 140 km – 1h45. Parking voitures et vélos sur place, accès PMR.

En 2023, L’artsolite ouvrait en proposant l’exposition photographique de Fabian da Costa « Des hommes et des sheds » : une série de photographies prises pendant le chantier de réhabilitation de cet et …

©Fabian da Costa 2023