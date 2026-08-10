Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril L artsolite Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril

L artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Lors des J.E.P L’artsolite vous propose de (re)découvrir son patrimoine industriel lié au tissage.

Et cette année les thèmes nationaux Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer nous parlent particulièrement !

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L artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79

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English :

During the J.E.P., L’artsolite invites you to (re)discover its industrial heritage related to weaving.

And this year, the national themes— Photographic Heritage and Heritage in Peril: Revive, Resist, Reimagine —are particularly relevant to us!

L’événement Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Vercors Drôme