Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Musée des objets du territoire

place du Champ de Mars Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 13:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Découvrez le musée itinérant des objets du territoire créé par la compagnie de l’Arrozoir et grâce à la grande collecte qui a lieu en Royans-Vercors !

.

place du Champ de Mars Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 79 42 contact@cc-royans-vercors.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the traveling museum of local artifacts created by the Arrozoir theater company, made possible by the large-scale collection drive taking place in Royans-Vercors!

L’événement Musée des objets du territoire Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme