Mini concert Shaker DJ la Scandaleuse L »artsolite Saint-Jean-en-Royans
jeudi 17 septembre 2026 · L''artsolite · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Mini concert Shaker DJ la Scandaleuse
L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:30:00
fin : 2026-09-17 22:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Mini Concert | Set DJ — La Scandaleuse Inspirations Japon, électro, rock et musiques du monde
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L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com
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English :
Mini Concert | DJ Set? La Scandaleuse Japanese-inspired, electro, rock, and world music
L’événement Mini concert Shaker DJ la Scandaleuse Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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