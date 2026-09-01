Mini concert Shaker DJ la Scandaleuse L »artsolite Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Mini concert Shaker DJ la Scandaleuse

L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:30:00

fin : 2026-09-17 22:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Mini Concert | Set DJ — La Scandaleuse Inspirations Japon, électro, rock et musiques du monde

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L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com

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English :

Mini Concert | DJ Set? La Scandaleuse Japanese-inspired, electro, rock, and world music

L’événement Mini concert Shaker DJ la Scandaleuse Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme