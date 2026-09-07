Informations pratiques

Apéritif « HAPPY PAINT »- Fresque Collective avec Vi-Vïe Samedi 26 septembre, 18h30 Le [K]Rabo Orne

Tarif Unique : 15€ / Adultes ou enfant ( accompagné d’un adulte) avec matériel fourni. Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T18:30:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T18:30:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 09 33 24 »}]

Venez libérer votre énergie créative autour d’ 1 Apéritif « HAPP’Y PAINT »! : Pendant 1h30, venez créer une fresque collective. Couleurs, rire et liberté créative seront au rendez-vous avec Vi-VÏE !