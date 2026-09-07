Apéritif « HAPPY PAINT »- Fresque Collective avec Vi-Vïe, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
samedi 26 septembre 2026 · Le [K]Rabo · Putanges-le-Lac
Informations pratiques
Apéritif « HAPPY PAINT »- Fresque Collective avec Vi-Vïe Samedi 26 septembre, 18h30 Le [K]Rabo Orne
Tarif Unique : 15€ / Adultes ou enfant ( accompagné d’un adulte) avec matériel fourni. Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T18:30:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T18:30:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 09 33 24 »}]
Venez libérer votre énergie créative autour d’ 1 Apéritif « HAPP’Y PAINT »! : Pendant 1h30, venez créer une fresque collective. Couleurs, rire et liberté créative seront au rendez-vous avec Vi-VÏE !
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