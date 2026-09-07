Rencontre « Belote », Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Informations pratiques

Rencontre « Belote » Dimanche 13 septembre, 16h00 Le [K]Rabo Orne

Gratuit ( inscription conseillée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Venez faire le maximum de plis en partageant un moment convivial en famille ou entre amis autour de ce jeu Classique. Pas besoin d’être expérimenté, juste curieux pour participer .