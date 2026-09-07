AGENDA · Putanges-le-Lac
Rencontre « Belote », Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
dimanche 13 septembre 2026 · Le [K]Rabo · Putanges-le-Lac
Informations pratiques
Rencontre « Belote » Dimanche 13 septembre, 16h00 Le [K]Rabo Orne
Gratuit ( inscription conseillée)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]
Venez faire le maximum de plis en partageant un moment convivial en famille ou entre amis autour de ce jeu Classique. Pas besoin d’être expérimenté, juste curieux pour participer .
À voir aussi à Putanges-le-Lac (Orne)
- Concert « Qu’estce qu’il fabrique? »-Autre chose-Poésie Musicale avec JP Labbé, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac 11 septembre 2026
- Concert « 5 Horses »- Indie Folk, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac 12 septembre 2026
- Jounée Tattoo Flash Commuyne nouvelle Putanges-le-Lac 13 septembre 2026
- Exposition : Jean Eudes pas-à-pas, Église Saint-Pierre, Putanges-le-Lac 18 septembre 2026
- Concert « DEEPER DAN »-Blues, électro-Groove, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac 18 septembre 2026