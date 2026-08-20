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AGENDA · Putanges-le-Lac

Concert « Qu’estce qu’il fabrique? »-Autre chose-Poésie Musicale avec JP Labbé, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

vendredi 11 septembre 2026 · Le [K]Rabo · Putanges-le-Lac

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Le [K]Rabo
Adresse
2 rue de la Pommeraie, Rabodanges
Ville
61210 Putanges-le-Lac
Département
Orne
Tarif
prix Libre

Concert « Qu’estce qu’il fabrique? »-Autre chose-Poésie Musicale avec JP Labbé Vendredi 11 septembre, 20h30 Le [K]Rabo Orne

prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]
Des chansons revisitées, mêlant guitare, voix et accordéon, offrent une poésie musicale inspirée du quotidien, invitant à une écoute attentive et partagée

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