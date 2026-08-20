Concert « Qu’estce qu’il fabrique? »-Autre chose-Poésie Musicale avec JP Labbé, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Informations pratiques

Concert « Qu’estce qu’il fabrique? »-Autre chose-Poésie Musicale avec JP Labbé Vendredi 11 septembre, 20h30 Le [K]Rabo Orne

prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Des chansons revisitées, mêlant guitare, voix et accordéon, offrent une poésie musicale inspirée du quotidien, invitant à une écoute attentive et partagée