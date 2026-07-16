Exposition : Jean Eudes pas-à-pas, Église Saint-Pierre, Putanges-le-Lac
vendredi 18 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Putanges-le-Lac
Informations pratiques
Exposition : Jean Eudes pas-à-pas 18 – 20 septembre Église Saint-Pierre Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Construite en 1822, l’église Saint-Pierre de Putanges constitue un élément majeur du patrimoine local. Fermée au public à la suite de la tempête de 1999, elle a bénéficié d’importants travaux de restauration, notamment de ses vitraux, lui permettant de retrouver tout son éclat.
Le 29 septembre 2019, l’église a reçu le « Clou des Chemins du Mont-Saint-Michel », marquant son inscription dans le réseau des itinéraires de pèlerinage menant au célèbre sanctuaire.
La messe dominicale y est célébrée chaque dimanche à 11 h.
À l’intérieur même de l’église, une exposition consacrée à Saint Jean Eudes est présentée depuis 2025. Elle a été réalisée à l’occasion du 400e anniversaire de son ordination sacerdotale (1625) et du centenaire de sa canonisation (1925), invitant les visiteurs à découvrir la vie et l’héritage spirituel de cette figure majeure de l’Église.
Église Saint-Pierre Rue du docteur Prodhomme, Putanges-Pont-Ecrepin, 61210 Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac 61210 Putanges-Pont-Écrepin Orne Normandie 02 33 35 86 57 L’église St Pierre de Putanges fut construite en 1822. Fermée au public suite à la tempête de 1999, elle a subi plusieurs transformations dont la restauration des vitraux. L’église St Pierre s’est vue remettre le clou des chemins du Mont St Michel le 29 septembre 2019. Messe dominicale à 11 h. Parking
Construite en 1822, l’église Saint-Pierre de Putanges constitue un élément majeur du patrimoine local. Fermée au public à la suite de la tempête de 1999, elle a bénéficié d’importants travaux de de …
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