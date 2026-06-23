APÉRITIF SCIENTIFIQUE LES SYRPHES, INDICATEURS DE BIODIVERSITÉ ET DE QUALITÉ DES MILIEUX Mantet mercredi 26 août 2026.

Mantet

APÉRITIF SCIENTIFIQUE LES SYRPHES, INDICATEURS DE BIODIVERSITÉ ET DE QUALITÉ DES MILIEUX

2 Ronde du Persil d’Isard Mantet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:30:00

fin : 2026-08-26 20:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Venez découvrir comment ces insectes pollinisateurs peuvent en dire long sur l’état de santé des écosystèmes, avec des exemples pratiques tirés des inventaires et suivis réalisés dans la réserve naturelle de Mantet. Inscription obligatoire.

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2 Ronde du Persil d’Isard Mantet 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 00 75 rnn.mantet@reserves-naturelles-catalanes.org

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English :

Come discover how these pollinating insects can reveal a great deal about the health of ecosystems, with practical examples drawn from inventories and monitoring studies conductedin the Mantet Nature Reserve. Registration is required.

L’événement APÉRITIF SCIENTIFIQUE LES SYRPHES, INDICATEURS DE BIODIVERSITÉ ET DE QUALITÉ DES MILIEUX Mantet a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO