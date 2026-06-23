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PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Mantet

PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Mantet

PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Mantet jeudi 30 juillet 2026.

Ville
66360 Mantet
Département
Pyrénées-Orientales
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Mantet

PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA

Mantet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30 20:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Lucie (chansons engagées)
Animation stand réserve naturelle de Mantet.
  .

Mantet 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 12 53 89 

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English :

Lucie (protest songs)
Entertainment at the Mantet Nature Reserve booth.

L’événement PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Mantet a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO

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