PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Mantet
PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Mantet jeudi 30 juillet 2026.
Mantet
PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA
Mantet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30 20:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Lucie (chansons engagées)
Animation stand réserve naturelle de Mantet.
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Mantet 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 12 53 89
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English :
Lucie (protest songs)
Entertainment at the Mantet Nature Reserve booth.
L’événement PETIT MARCHÉ ANIMÉ DE LA ROTJA Mantet a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO
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