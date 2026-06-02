ATELIER LAINE Mantet
ATELIER LAINE Mantet mercredi 5 août 2026.
Mantet
ATELIER LAINE
2 ronde du persil d’isard Mantet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Création de mini tableaux de feutre sur laine et Pixel Art, puis visite de l’atelier pour les grands et les petits. A partir de 5 ans.
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2 ronde du persil d’isard Mantet 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 00 75 rnn.mantet@reserves-naturelles-catalanes.org
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English :
Creation of mini felt paintings on wool and Pixel Art, followed by a tour of the workshop for young and old. Ages 5 and up.
L’événement ATELIER LAINE Mantet a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI CONFLENT CANIGO