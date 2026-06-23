BALADE DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE BERGER Mantet
BALADE DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE BERGER Mantet mercredi 19 août 2026.
Mantet
BALADE DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE BERGER
2 Ronde du Persil d’Isard Mantet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Découvrez le métier des bergers de montagne, la conduite du troupeau, la traite, la fabrication de fromages. L’après-midi finira autour d’un goûter convivial avec les produits de la ferme, offert par la réserve. Inscription obligatoire.
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2 Ronde du Persil d’Isard Mantet 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 00 75 rnn.mantet@reserves-naturelles-catalanes.org
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English :
Discover the life of mountain shepherds, including herding, milking, and cheese-making. The afternoon will conclude with a friendly snack featuring farm products, courtesy of the reserve. Registration is required.
L’événement BALADE DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE BERGER Mantet a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO
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