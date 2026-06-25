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SHINRIN YOKU BAIN DE FORÊT ET HAÏKU À MANTET Mantet

SHINRIN YOKU BAIN DE FORÊT ET HAÏKU À MANTET Mantet

SHINRIN YOKU BAIN DE FORÊT ET HAÏKU À MANTET Mantet dimanche 26 juillet 2026.

Ville
66360 Mantet
Département
Pyrénées-Orientales
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
15 15 Participation libre

Mantet

SHINRIN YOKU BAIN DE FORÊT ET HAÏKU À MANTET

Mantet Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 –

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 12:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Invitation à se connecter à la nature à travers une marche lente et silencieuse, propice à la découverte sensorielle de la forêt. sur réservation.
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Mantet 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 41 24 08 89  associationsours@gmail.com

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English :

An invitation to connect with nature through a slow, silent walk, perfect for a sensory exploration of the forest. By reservation only.

L’événement SHINRIN YOKU BAIN DE FORÊT ET HAÏKU À MANTET Mantet a été mis à jour le 2026-06-25 par OTI CONFLENT CANIGO

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