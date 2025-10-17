Apéritifs mystères Maison Millebuis Buxy

Buxy

Apéritifs mystère

Maison Millebuis 6 Route de Châlon Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:00:00

fin : 2027-05-13 20:30:00

Date(s) :

2026-10-15

Partant de ce principe nous avons décidé de l’associer chaque mois à un lieu différent, pour une dégustation à 360° ! Originalité du projet, l’endroit de l’évènement reste tenu secret jusqu’au jour J, où les participants recevront des coordonnées GPS pour se laisser guider jusqu’au site.

Le mystère reste donc entier, seule certitude, les lieux choisis avec minutie (dans un rayon de 30 km maximum autour de Buxy) et la dégustation autour d’accords lieux/mets/vin…

Expérience sensorielle et émotion garanties ! .

Maison Millebuis 6 Route de Châlon Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 03 03 accueil@vigneronsdebuxy.fr

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English : Apéritifs mystère

L’événement Apéritifs mystère Buxy a été mis à jour le 2026-05-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II