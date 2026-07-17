Apéritive Libération de Limoges, Place Jourdan, Limoges
jeudi 20 août 2026 · Place Jourdan · Limoges
Informations pratiques
Apéritive Libération de Limoges Jeudi 20 août, 18h00 Place Jourdan Haute-Vienne
12 € / 10 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T18:00:00+02:00 – 2026-08-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-20T18:00:00+02:00 – 2026-08-20T19:30:00+02:00
VISITE GOURMANDE
Alors sous occupation allemande, la ville retrouve sa liberté grâce à l’engagement héroïque de la Résistance menée par Georges Guingouin. Après un retour sur les événements marquants de cette page de l’histoire de Limoges, prolongez ce moment de découverte par un temps d’échanges convivial autour d’un apéritif.
Avec la complicité de L’Hôtel de la Paix.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Place Jourdan Place Jourdan Limoges 87000 Le Grand-Treuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
À la veille du 82e anniversaire de la Libération de Limoges, replongez dans cet instant chargé d’émotion.
© MRL
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