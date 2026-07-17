UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Limoges

Apéritive Libération de Limoges, Place Jourdan, Limoges

jeudi 20 août 2026 · Place Jourdan · Limoges

Apéritive Libération de Limoges, Place Jourdan, Limoges

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Place Jourdan
Adresse
Place Jourdan
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
12 € / 10 € (tarif réduit)

Apéritive Libération de Limoges Jeudi 20 août, 18h00 Place Jourdan Haute-Vienne

12 € / 10 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T18:00:00+02:00 – 2026-08-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-20T18:00:00+02:00 – 2026-08-20T19:30:00+02:00

VISITE GOURMANDE

Alors sous occupation allemande, la ville retrouve sa liberté grâce à l’engagement héroïque de la Résistance menée par Georges Guingouin. Après un retour sur les événements marquants de cette page de l’histoire de Limoges, prolongez ce moment de découverte par un temps d’échanges convivial autour d’un apéritif.
Avec la complicité de L’Hôtel de la Paix.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Place Jourdan Place Jourdan Limoges 87000 Le Grand-Treuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
À la veille du 82e anniversaire de la Libération de Limoges, replongez dans cet instant chargé d’émotion.

© MRL

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)