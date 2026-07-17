Apéritive Place des Jacobins, Place des Jacobins, Limoges

Informations pratiques

Apéritive Place des Jacobins Jeudi 6 août, 18h00 Place des Jacobins Haute-Vienne

12 € / 10 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T18:00:00+02:00 – 2026-08-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-06T18:00:00+02:00 – 2026-08-06T19:30:00+02:00

VISITE GOURMANDE

Depuis la place ombragée, écoutez la chronique bimillénaire d’un Limoges méconnu, et entrez dans l’église Sainte-Marie pour apprécier son riche mobilier. Le temps est alors venu de partager autour d’un verre la suite de l’histoire…

Avec la complicité du Marché des Jacobins.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Place des Jacobins Place des Jacobins Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Accompagnés d’un guide-conférencier, explorez un quartier marqué par deux siècles d’histoire lors d’une balade gourmande.

© Ville de Limoges