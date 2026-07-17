Apéritive Place Saint-Étienne, Parvis des Clarisses, Limoges
jeudi 27 août 2026 · Parvis des Clarisses · Limoges
Informations pratiques
Apéritive Place Saint-Étienne Jeudi 27 août, 18h00 Parvis des Clarisses Haute-Vienne
12 € / 10 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T18:00:00+02:00 – 2026-08-27T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T18:00:00+02:00 – 2026-08-27T19:30:00+02:00
VISITE GOURMANDE
D’un côté, une vaste esplanade au pied de la Cathédrale, de l’autre, une place intime, tout droit venue du Moyen Âge.
Avec la complicité du Parvis des Clarisses.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Parvis des Clarisses Place Saint Étienne Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Venez découvrir le passé de cette place façonnée au fil des siècles
© Ville de Limoges
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