Bonnemazon

Apéro-Archéo

à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Avec Audrey ROGER, archéologue à Archeodunum

Découvrez les premiers résultats des fouilles archéologiques préventives réalisées à l’abbaye autour de petits encas apéritifs

Animation organisée dans le cadre des Journées européennes de l’archéologies .

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à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 16 97 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

With Audrey ROGER, archaeologist at Archeodunum

Discover the first results of the preventive archaeological digs carried out at the abbey, with aperitif snacks

Event organized as part of the Journées européennes de l?archéologies .

L’événement Apéro-Archéo Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65