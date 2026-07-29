Apéro Bande Dessinée Médiathèque de Cognac Cognac

Informations pratiques

Cognac

Apéro Bande Dessinée

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Nous vous invitons à un moment convivial autour de la bande dessinée !



Rendez-vous à la médiathèque de Cognac pour un Apéro BD animé par Lucas et Baptiste de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English : Comic Book Happy Hour

We invite you to join us for a fun evening centered around comics!



Come to the Cognac Media Library for a “Comic Book Happy Hour” hosted by Lucas and Baptiste from the Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.

L’événement Apéro Bande Dessinée Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac