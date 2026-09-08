Apéro BD suivi d’une reading party, Musée de la bande dessinée, Angoulême
vendredi 18 septembre 2026 · Musée de la bande dessinée · Angoulême
Informations pratiques
Apéro BD suivi d’une reading party Vendredi 18 septembre, 18h15 Musée de la bande dessinée Charente
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:15:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:15:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Apéro BD suivi d’une reading party dans l’espace lecture du Musée de la bande dessinée.
Musée de la bande dessinée Quai de la Charente, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 38 65 65 https://www.citebd.org/ https://www.instagram.com/citedelabd/;https://www.facebook.com/laCite.citebd/ Musée de la bande dessinée Parking gratuit situé au 2 rue des Abras 16000 Angoulême.
Plusieurs places réservées aux personnes en situation de handicap.
Accès en bus Möbius lignes 6 et 9 arrêt la Cité ou navette gratuite N2 arrêt Pôle Image.
Apéro BD suivi d’une reading party dans l’espace lecture du Musée de la bande dessinée.
©Julien Magnan
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