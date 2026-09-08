Apéro BD suivi d’une reading party, Musée de la bande dessinée, Angoulême

Informations pratiques

Apéro BD suivi d’une reading party Vendredi 18 septembre, 18h15 Musée de la bande dessinée Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:15:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:15:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Apéro BD suivi d’une reading party dans l’espace lecture du Musée de la bande dessinée.

Musée de la bande dessinée Quai de la Charente, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 38 65 65 https://www.citebd.org/ https://www.instagram.com/citedelabd/;https://www.facebook.com/laCite.citebd/ Musée de la bande dessinée Parking gratuit situé au 2 rue des Abras 16000 Angoulême.

Plusieurs places réservées aux personnes en situation de handicap.

Accès en bus Möbius lignes 6 et 9 arrêt la Cité ou navette gratuite N2 arrêt Pôle Image.

Apéro BD suivi d’une reading party dans l’espace lecture du Musée de la bande dessinée.

©Julien Magnan