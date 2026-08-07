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AGENDA · Angoulême

Exposition photos de Micheline Dullin Le Cambodge à l’honneur 71bis rue Hergé Angoulême

lundi 24 août 2026 · 71bis rue Hergé · Angoulême

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
71bis rue Hergé
Adresse
16/9e Maison du Tourisme
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Exposition photos de Micheline Dullin Le Cambodge à l’honneur

71bis rue Hergé 16/9e Maison du Tourisme Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-24

Dans le cadre du Festival du Film Francophone, le 16/9e accueille une exposition de photographies réalisées par Micheline Dullin sur le Cambodge des années 1960.
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71bis rue Hergé 16/9e Maison du Tourisme Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 

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English :

As part of the Francophone Film Festival, the 16/9e is hosting an exhibition of photographs by Micheline Dullin depicting Cambodia in the 1960s.

L’événement Exposition photos de Micheline Dullin Le Cambodge à l’honneur Angoulême a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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