Exposition photos de Micheline Dullin Le Cambodge à l’honneur 71bis rue Hergé Angoulême
lundi 24 août 2026 · 71bis rue Hergé · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Exposition photos de Micheline Dullin Le Cambodge à l’honneur
71bis rue Hergé 16/9e Maison du Tourisme Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-24
Dans le cadre du Festival du Film Francophone, le 16/9e accueille une exposition de photographies réalisées par Micheline Dullin sur le Cambodge des années 1960.
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71bis rue Hergé 16/9e Maison du Tourisme Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84
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English :
As part of the Francophone Film Festival, the 16/9e is hosting an exhibition of photographs by Micheline Dullin depicting Cambodia in the 1960s.
L’événement Exposition photos de Micheline Dullin Le Cambodge à l’honneur Angoulême a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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