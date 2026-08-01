Pilates Reformer & mixologie chez Maison Jaja Maison Jaja Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Pilates Reformer & mixologie chez Maison Jaja

Maison Jaja 26 Bd Besson Bey Angoulême Charente

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Une après-midi pour bouger, découvrir, goûter et surtout se faire plaisir. Maison Jaja et Clo Studio Reformer s’associent pour proposer une journée unique avec un cours de pilates reformer et un atelier d’initiation à la mixologie.

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Maison Jaja 26 Bd Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 75 59

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English :

An afternoon to get moving, explore, taste, and—above all—have fun. Maison Jaja and Clo Studio Reformer are teaming up to offer a unique day featuring a Reformer Pilates class and an introductory mixology workshop.

L’événement Pilates Reformer & mixologie chez Maison Jaja Angoulême a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême