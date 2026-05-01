Apéro Bier and cheese Haguenau

Haguenau

Apéro Bier and cheese

5 Fossé des Tanneurs Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 17:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le temps d’un apéro gourmand plein de découvertes et convivial, laissez-vous guider lors d’une soirée organisée par Alsace Bier Expérience chez La Brunchoise, en collaboration avec la Brasserie Blüeme.

Apéro Bier & Cheese à La Brunchoise Haguenau

Samedi 30 mai, et si c’était votre prochaine sortie gourmande ?

On connaît tous les classiques accords vin & fromage… Mais avez-vous déjà goûté à la magie surprenante des accords bière & fromage ?

Le temps d’un apéro gourmand plein de découvertes et convivial, laissez-vous guider lors d’une soirée organisée par Alsace Bier Expérience chez La Brunchoise, en collaboration avec la Brasserie Blüeme.

Au programme

3 bières artisanales soigneusement sélectionnées et expliquées par la Brasserie Blüeme

Une planche de fromages aux saveurs françaises avec une touche alsacienne sélectionnés par la Brunchoise

Option planche de charcuterie en sus pour les plus gourmands

Une ambiance chaleureuse et conviviale, simple, autour du goût, du partage et de l’art de vivre alsacien

Et vous repartirez avec plein d’idées originales pour épater vos invités tout l’été, que ce soit pour un apéro au bord de la piscine ou un moment convivial entre amis en terrasse

26€ par personne places limitées

Réservez votre place ici

https://www.billetweb.fr/apero-bier-and-cheese-a-la-brunchoise?fbclid=IwY2xjawRyldJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF1WVJwYTBQQ1dXTnlFdmNEc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHkkXcdnAXdcecJjNrUTbWYsyrz0QAVP4smJGWCYAiNCMAdrLT4ICYzaoG_j7_aem_7z0acLWG8vG7rnqgYGOxRQ

Et si la bière devenait votre plus belle surprise gustative ? Venez vivre l’expérience… S’gilt !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voir moins .

5 Fossé des Tanneurs Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 04 88 51 jetzt.gehts.los@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let Alsace Bier Expérience, in collaboration with Brasserie Blüeme, guide you through an evening of discovery and conviviality at La Brunchoise.

L’événement Apéro Bier and cheese Haguenau a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau