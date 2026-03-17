Apéro Brame

Prends garde à toi Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Nous partirons sur les traces des cerfs et échangerons au chaud autour d’un apéro-dinatoire.

Damien, grand passionné de nature et particulièrement du monde des cervidés nous emmènera sur leurs traces dans la propriété du domaine de Prends Garde à Toi.

S’en suivra un échange au chaud, lors duquel, Damien nous apportera son savoir et son expérience avec plaisir. A l’issue, notre hôte nous régalera autour d’une apréro-dinatoire riche de produits locaux. 7 .

Prends garde à toi Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 29 05 84

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English :

The coeur de Brenne estate welcomes you for an aperitif while listening to the bellowing.

L’événement Apéro Brame Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne