Informations pratiques

Saint-Michel-en-Brenne

Randonnée pédestre

Route de Mézières Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Venez découvrir les chemins autour de Saulnay, randonnée au profit de l’association un cadeau, des sourires.

Parcours de randonnée pédestre de 10 et 15 km avec ravitaillement.

Dons reversé à l’association un cadeau des sourires pour acheter des jouets, puis les offrir aux enfants malades des urgences du Blanc. 4 .

Route de Mézières Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 43 57 21 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the paths around Saulnay, hike for the benefit of the association un cadeau, des sourires.

L’événement Randonnée pédestre Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-08-03 par Destination Brenne