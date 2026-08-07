Randonnée pédestre Saint-Michel-en-Brenne
dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Michel-en-Brenne
Informations pratiques
Saint-Michel-en-Brenne
Randonnée pédestre
Route de Mézières Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Venez découvrir les chemins autour de Saulnay, randonnée au profit de l’association un cadeau, des sourires.
Parcours de randonnée pédestre de 10 et 15 km avec ravitaillement.
Dons reversé à l’association un cadeau des sourires pour acheter des jouets, puis les offrir aux enfants malades des urgences du Blanc. 4 .
Route de Mézières Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 43 57 21 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the paths around Saulnay, hike for the benefit of the association un cadeau, des sourires.
L’événement Randonnée pédestre Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-08-03 par Destination Brenne
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