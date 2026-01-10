Vannerie sur arceau Saint-Michel-en-Brenne
Vannerie sur arceau Saint-Michel-en-Brenne samedi 14 novembre 2026.
Vannerie sur arceau
Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : 36 – 36 – 55 EUR
36
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14 09:30:00
fin : 2026-11-14 12:30:00
Date(s) :
2026-11-14
4 séances pour apprendre à créer des paniers ou corbeilles avec des matériaux issus de la nature.
En utilisant les plantes sauvages , qui seront récoltées dans la nature, vous apprendrez les techniques de tressage en vannerie sur arceaux. La 1ère séance sera consacrée à la récolte des matériaux, les suivantes à la fabrication. 36 .
Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
Workshops of 4 sessions to learn how to create a peasant basket, or a crate…
L’événement Vannerie sur arceau Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne