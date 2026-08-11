AGENDA · Pacé
Apéro bulles Totems Pacé
jeudi 12 novembre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Apéro bulles Totems Pacé Jeudi 12 novembre, 19h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Présentation d’une sélection de nos nouveautés BD par le libraire spécialisé de La Livrerie des Jacobins.
Présentation d’une sélection de nos nouveautés BD par le libraire spécialisé de La Livrerie des Jacobins.
Jeudi 12 novembre à 19h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-12T19:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-12T21:00:00.000+01:00
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http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10
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