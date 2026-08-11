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Apéro bulles Totems Pacé

jeudi 12 novembre 2026 · Totems · Pacé

Apéro bulles Totems Pacé

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Lieu
Totems
Adresse
12 Chemin de la Métairie - 35740 Pacé
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine

Apéro bulles Totems Pacé Jeudi 12 novembre, 19h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Présentation d’une sélection de nos nouveautés BD par le libraire spécialisé de La Livrerie des Jacobins.

Présentation d’une sélection de nos nouveautés BD par le libraire spécialisé de La Livrerie des Jacobins.
Jeudi 12 novembre à 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-12T19:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-12T21:00:00.000+01:00

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http://www.totems.bzh/  

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10


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