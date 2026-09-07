Apéro bulles, Totems, Pacé

Informations pratiques

Apéro bulles Jeudi 12 novembre, 19h30 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T19:30:00+01:00 – 2026-11-12T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-12T19:30:00+01:00 – 2026-11-12T21:00:00+01:00

Présentation d’une sélection de nos nouveautés BD par le libraire spécialisé de La Livrerie des Jacobins.

Jeudi 12 novembre à 19h30

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh

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