AGENDA · Pacé
Apéro bulles, Totems, Pacé
jeudi 12 novembre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Apéro bulles Jeudi 12 novembre, 19h30 Totems Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T19:30:00+01:00 – 2026-11-12T21:00:00+01:00
Fin : 2026-11-12T19:30:00+01:00 – 2026-11-12T21:00:00+01:00
Présentation d’une sélection de nos nouveautés BD par le libraire spécialisé de La Livrerie des Jacobins.
Jeudi 12 novembre à 19h30
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
Présentation d’une sélection de nos nouveautés BD par le libraire spécialisé de La Livrerie des Jacobins. Rencontre
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