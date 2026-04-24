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Apéro CAP 08, La BASE, Rouen

Apéro CAP 08, La BASE, Rouen

Apéro CAP 08, La BASE, Rouen vendredi 14 août 2026.

Lieu : La BASE

Adresse : 5 Rue Geuffroy, Rouen (76100)

Ville : 76100 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif : Entrée libre

Apéro CAP 08 Vendredi 14 août, 18h30 La BASE Seine-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T18:30:00+02:00 – 2026-08-14T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T18:30:00+02:00 – 2026-08-14T22:00:00+02:00

La BASE 5 Rue Geuffroy, Rouen (76100) Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie
Apéro des fresqueurs·euses et des personnes intéressées par les fresques. Apéro Capteurs

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