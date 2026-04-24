Apéro CAP 09, La BASE, Rouen

Apéro CAP 09 Lundi 14 septembre, 18h30 La BASE Seine-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T18:30:00+02:00 – 2026-09-14T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-14T18:30:00+02:00 – 2026-09-14T22:00:00+02:00

La BASE 5 Rue Geuffroy, Rouen (76100) Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Apéro des fresqueurs·euses et des personnes intéressées par les fresques. Apéro Capteurs